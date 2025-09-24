Tecno Camon 40 Pro 5G выдержал падение из гоночного Porsche

На трассе Moscow Raceway в Подмосковье прошло мероприятие бренда Tecno под названием «Контент без тормозов». Основным событием стало испытание смартфона Camon 40 Pro 5G во время дрифта, гоночных заездов и падения из автомобиля на скорости 120 километров в час.

© Tecno

Участниками события стали блогеры, журналисты и геймеры. Они не только наблюдали за экспериментами, но и сами тестировали возможности камеры. Для этого их посадили в автомобили с профессиональными пилотами.

© Tecno

Во время заездов камера смартфона работала в режиме FlashSnap, который позволяет делать кадры без задержек и размытия даже при быстром движении. На мероприятии Camon 40 Pro 5G фиксировал происходящее при скорости автомобилей свыше 200 километров в час.

Главным испытанием стал финальный эксперимент. На скорости 120 км/ч смартфон выбросили из окна гоночного Porsche. На смартфоне только сползла часть краски на углах корпуса, при этом дисплей, аккумулятор и аппаратная часть полностью уцелели, даже камеры не получили трещин.

© ferra.ru

© ferra.ru

Испытания прошли на трассе категории FIA F1, которая считается первой подобной площадкой в России.