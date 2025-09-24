Названы признаки заражения компьютера вирусами

Медленная работа компьютера может указывать на наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве. Об этом рассказал руководитель Центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, передает Pravda.Ru.

© Газета.Ru

По его словам, первым признаком заражения гаджета является снижение скорости выполнения задач. Кроме того, насторожить должны внезапно появляющиеся окна и необычные уведомления.

«Появление процессов непонятных в менеджере задач, в диспетчере задач. Это очень хорошо отслеживается на ПК, потому что, когда нажимаете Ctrl-Shift-Esc, открывается диспетчер задач. Смотрите, а у вас там какие-то непонятные процессы появляются, которые потребляют ресурсы ПК, потребляют ресурсы сети. Но, при этом вы понятия не имеете, откуда эти новые процессы могли взяться», — предупредил Пегов.

Эксперт уточнил, что чаще всего вирусы попадают на компьютер через поддельные ссылки, которые распространяют мошенники. Он призвал никогда не переходить по ним, если их источник не проверен.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ до этого сообщило, что мошенники могут использовать компьютеры россиян для незаметной добычи криптовалюты при помощи вирусов-майнеров.