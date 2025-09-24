GoPro представила новую экшн-камеру с LED-подсветкой

Компания GoPro анонсировала новую экшн-камеру Lit Hero, главной особенностью которой стала встроенная светодиодная подсветка.

© Ferra.ru

Четыре LED-элемента расположены рядом с объективом и обеспечивают заметно более яркое освещение по сравнению со вспышкой смартфона. Для мягкой съёмки в комплект входит съёмный диффузор.

Lit Hero получила поддержку съёмки в 4K@60fps, тогда как стандартная Hero ограничивалась 4K@30fps. Ёмкости аккумулятора хватает на 100 минут записи при максимальном качестве и выключенных светодиодах.

При этом камера стала немного тяжелее — 93 грамма против 86 граммов у обычной модели.

© The Verge

Новинка водонепроницаема на глубине до 5 метров и, как ожидается, будет особенно полезна при съёмке в темноте или под водой. Однако встроенный свет имеет ограниченный радиус действия и лучше подходит для подсветки лиц на близком расстоянии.

Предзаказ уже открыт по цене $269, а первые поставки начнутся 21 октября.