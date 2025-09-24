Microsoft запустила программу для тестирования ИИ-функций в Windows

Microsoft объявила о запуске Windows AI Labs — новой программы для тестирования экспериментальных функций на базе искусственного интеллекта.

© Ferra.ru

Первые упоминания о ней заметили пользователи в предварительных сборках Microsoft Paint, а теперь компания подтвердила её существование.

По словам Майка Харша, директора по управлению продуктами Microsoft, цель инициативы — ускоренное тестирование идей и получение обратной связи о полезности функций, интересе пользователей и их рыночной ценности.

Хотя пока не раскрыто, какие именно возможности появятся в Paint, ранее туда добавили поддержку слоёв, прозрачности и собственный формат файлов .paint.

Не исключено, что первыми протестируют ИИ-инструменты для редактирования изображений, наподобие тех, что Adobe внедряет в Photoshop.

Помимо Paint, Microsoft активно оснащает ИИ-возможностями и другие приложения Windows. В Notepad появились умные функции, в Проводнике — быстрые ИИ-действия, а Paint уже получил генерацию изображений.

Windows AI Labs станет площадкой для раннего доступа к экспериментам, которые могут позже войти в стабильные версии Windows.