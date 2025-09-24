NASA представило группу астронавтов, готовящихся к полету на Луну и к Марсу

NASA объявило о формировании 24-го набора астронавтов, который уже вошёл в историю сразу по нескольким причинам.

Во-первых, это первая группа, где женщин больше, чем мужчин. Во-вторых, среди кандидатов есть человек с предыдущим опытом полёта в космос — Анна Менон, участница миссии Polaris Dawn в 2024 году.

Новый класс из 10 астронавтов был представлен в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. По словам исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, именно эти люди могут стать первыми американцами, ступившими на поверхность Марса.

Однако прежде агентство сосредоточено на программе Artemis: её миссии должны стать важными этапами в подготовке полётов на Красную планету.

Планы остаются амбициозными, но сроки смещаются: Artemis 2 перенесён на апрель 2026 года, а посадочная миссия Artemis 3 может задержаться из-за разработки системы Starship HLS от SpaceX.

В ближайшие два года кандидаты будут проходить базовое обучение. Их ждут исследования на МКС, участие в будущих миссиях Artemis и, возможно, первые шаги человечества на Марсе.