Секретный объект: США напуганы новым спутником России

Россия является одной из ведущих космических держав мира, и некоторое время назад своими действиями она вызвала серьезную озабоченность у США и их союзников.

© fedpress.ru

По словам западных журналистов, внимание США привлекли три российских спутника серии «Космос», которые некоторое время назад были выведены на орбиту.

«Секретный объект на высоте 585 км напугал США», – пишут авторы западного издания.

В статье говорится, что спутниковая программа «Космос», берущая свое начало в советской эпохе, на протяжении десятилетий использовалась для решения широкого спектра задач, как в военной, так и в гражданской сферах. По их мнению, эти космические аппараты и сегодня остаются важным элементом космической политики Российской Федерации.

«Программа «Космос», запущенная в 1962 году Советским Союзом, с самого начала ассоциировалась с передовыми технологиями и завесой секретности. Изначально она была ориентирована на ведение разведки и наблюдение, но со временем ее функционал расширился, включив в себя спутники, предназначенные для выполнения различных секретных миссий», – подчеркивают журналисты.

Недавний запуск трех российских спутников («2581», «2582» и «2583») с космодрома Плесецк на орбиту высотой 585 километров вызвал повышенный интерес у специалистов. Журналисты обратили внимание на необычную траекторию их движения: достигнув околоземного пространства, спутники начали совершать труднообъяснимые и сложные маневры. На фоне геополитической напряженности некоторые западные эксперты предположили, что таким образом Россия может испытывать перспективные системы вооружения.

Есть мнение, что «эти маневры могут быть направлены на нарушение функционирования спутников потенциального противника или создание средств для их поражения».

Кроме того, недавно на орбите был зафиксирован новый объект, отделившийся от аппарата «Космос-2581». Российская сторона никак не прокомментировала его происхождение. Существует немало версий относительно его предназначения, пишет АБН24.