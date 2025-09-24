Обнаружен уникальный доисторический дольмен с редкими артефактами

В испанской Андалусии археологи сделали сенсационное открытие: в некрополе Ла-Лентехуэла (муниципалитет Теба, провинция Малага) нашли один из самых монументальных дольменов региона. Его возраст - около пяти тысяч лет, а длина конструкции достигает 13 метров.

© Российская Газета

Раскопками руководили доктора из Университета Кадиса. По их словам, мегалит сохранился в исключительном состоянии, а его архитектура отличается необычной сложностью и даже изяществом.

Дольмен оказался коллективной гробницей: внутри исследователи нашли несколько оссуариев - мест, где хранили останки многих людей. Вместе с ними сохранился богатый погребальный инвентарь. Среди находок - роскошные наконечники стрел, массивные клинки и уникальная алебарда, символизировавшая власть.

Особое значение имеют материалы, из которых изготовлены артефакты. Слоновая кость, янтарь и раковины были привезены издалека, что говорит о высоком статусе погребённых и о том, что поселения этого региона были частью крупных торговых путей бронзового века.

Находка не только демонстрирует уровень мастерства древних строителей, но и подтверждает, что жители внутренних районов Пиренейского полуострова активно участвовали в обмене ресурсами и идеями с другими культурами.