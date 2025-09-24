В Кыргызстане обнаружен неизвестный ранее археологический объект

Древний некрополь, ранее неизвестный ученым, обнаружен в рамках кыргызско-российской археологической экспедиции, продолжающейся в Прииссыккулье. Важное открытие совершила студентка. Именно она нашла этот объект... на дне озера.

Совместная экспедиция специалистов Института археологии Российской академии наук и Института истории, археологии и этнографии Кыргызской академии наук исследует городище Тору-Айгыр на берегу Иссык-Куля. А одна из задач, поставленных перед экспедицией - оценка перспектив разрушения подводных объектов, имеющих историческую ценность.

Как поделился с корреспондентом "РГ" научный сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков, работа проходит в достаточно сложных погодных условиях. Во-первых, мешают Улан и Сан-Таш - два "страшных", по его словам, иссык-кульских ветра, которые буквально за 10 минут могут спутать все планы подводных археологов. Мало того, что они влияют на видимость в воде, так еще и сносят буи, которыми ученые маркируют объекты для последующих погружений и фотографирования.

- Тем не менее, Иссык-Куль - идеальный полигон для обучения подводной археологии с нуля, - подчеркивает собеседник "РГ". - И эта часть нашего проекта сегодня окончательно оформилась и стала очевидной. У нас работают два отряда. В одном - люди, имеющие квалификацию дайверов и прошедшие различные сертификации, а во втором - сотрудники, которые еще не имеют допуска к работе с аквалангами и используют в работе "хуки". Это плавающие компрессоры, которые подают воздух по шлангу и позволяют работать на небольших глубинах. Открытие сделала как раз одна из студенток-новобранцев из второго отряда.

Находкой уже занялись опытные археологи. Сделаны и первые открытия. Так, обнаружен практически целиком сохранившийся скелет и интереснейшая архитектурная деталь, подобных которой ранее на дне озера не находили.

В то время, как команда ученых Кыргызстана и России продолжает исследования в рамках осенней экспедиции, на урочище Красная Речка завершается консервация раскопок, которые проводились учеными НАН КР и их коллегами из Академии археологии провинции Шаньси с 16 июня по 30 августа в комплексе западного буддийского монастыря этого городища.

По словам члена группы, археолога Валерия Кольченко, в рамках экспедиции сделано несколько открытий. На относительно небольшом вскрытом пространстве выявлено около десятка древних погребений, а также украшения. Найдено много археологически целой керамики. Ученые расчистили две площадки, покрытые алебастром и резервуар винодавильни.

Все находки будут анализироваться, чтобы после, уже с учетом свидетельств присутствия здесь самых разных культур, определить, что же за строения погребены под слоем почвы, и "прочесть" уже в новой интерпретации историю региона. В этом и состоит задача кыргызско-китайской экспедиции.