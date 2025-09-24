Найдены следы первых людей в Индии, живших 3 млн лет назад

Ученые установили, когда древние люди впервые заселили территорию современной Индии. Согласно исследованию, это произошло около 3 миллионов лет назад.

В Азии никогда не находили окаменелостей человека такого возраста. Но ученые исследовали орудия, обнаруженные на стоянке Масол в Пенджабе. Каменные артефакты и кости животных со следами разделки были оставлены 2,95 млн лет назад.

Затем исследователи реконструировали палеоклиматическую историю региона. Они установили, что 2,97 – 2,96 млн лет назад начался период потепления. Муссонные дожди сместились на север, и засушливые ландшафты Центральной Азии превратились в пышные экосистемы.

Возникли благоприятные условия для миграции гоминидов. Они смогли пересечь Казахскую степь и Гиндукуш и оказаться на севере Индии.

Впрочем, главной проблемой для ученых остается отсутствие человеческих останков. Поэтому результаты исследования нельзя считать неоспоримыми доказательствами присутствия человека в Индии 3 млн лет назад, сообщает L'Anthropologie.

