Астроном Бурмистров: за звездопадом Секстантиды лучше всего наблюдать утром

Эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал, что в ближайшее время в атмосфере Земли ожидается метеорный поток Дневные Секстантиды. Его пик активности придётся на 27 сентября.

© EPA / ТАСС

«Лучше всего попытаться увидеть Дневные Секстантиды в ранние утренние часы — с 04:00 до 06:00. Для этого рекомендуется выбрать тёмное место вдали от городского освещения и не пытаться визуально определить радиант или созвездие на светлеющем небе», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, перед наблюдением нужно дать глазам привыкнуть к темноте. Для этого рекомендуется отказаться от использования гаджетов на 15—20 минут.

Как уточнил Бурмистров, самые яркие следы метеоров обычно возникают на расстоянии около 30—40 градусов от точки восхода солнца.

