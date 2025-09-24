Vivo представила мощный смартфон V60 Lite 5G

Vivo представила смартфон V60 Lite 5G — доступную версию флагмана V60.

© Vivo

Новинка оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией и дополнительный 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ с возможностью расширения за счет 12 ГБ виртуальной памяти. Встроенное хранилище на 256 ГБ выполнено по стандарту UFS 3.1.

Аккумулятор емкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 90 Вт. Устройство также оснащено сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, модулем NFC, поддержкой двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и разъемом USB-C. Толщина корпуса составляет от 7,59 до 7,69 мм, вес — 194 г.

Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти — 460 долларов, с 12 ГБ — 495 долларов. Доступны три цвета: Vitality Pink, Titanium Mist Blue и Midnight Black. Кроме того, в продаже появится модификация с поддержкой 4G на базе процессора Snapdragon 685 при сохранении основных характеристик.