Достоин доплаты: iPhone 17 сравнили с iPhone 16

Max Tech рассказал, что изменилось в новом iPhone 17 по сравнению с предшественником и почему его стоит купить.

© YouTube/Max Tech

Размер дисплея у iPhone 17 увеличился до 6,3". При этом Apple уменьшила рамки, поэтому смартфон не выглядит большим. По характеристикам экран у базовой 17-й модели точно такой же, как у 17 Pro. Яркость у новинки стала 3000 нит и появилось антибликовое покрытие. Вдобавок к этому базовая версия получила Always On Display и частоту обновления 120 Гц.

Динамики iPhone 17 обновились, но звучат они всё равно так же, как у 16-й модели.

В камере для селфи теперь стоит у iPhone 17 квадратный датчик, позволяющий получить более широкий угол обзора. Также вы можете легко менять соотношение сторон прямо во время съёмки. То же самое касается видео: теперь не нужно поворачивать смартфон, чтобы снимать всё горизонтально.

С результатами тестирования iPhone 16 и 17 вы можете ознакомиться ниже.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

iPhone 17 оснащён, как и 17 Pro, модемом Snapdragon X80, а ещё новинка поддерживает зарядку на 40 Вт.

Ещё одно большое обновление у iPhone 17 - камеры на задней панели. Основная по-прежнему имеет разрешение 48 МП, но при съёмке на сверхширик появилась теперь возможность переключаться между 24 и 48 МП.

Вывод

Apple действительно во многом улучшила новый iPhone 17. Например, теперь базовая конфигурация имеет 256 ГБ внутренней памяти. На сегодня это самая близкая к Pro-версии базовая модель. Если у вас есть возможность доплатить, то сделайте это: оно того стоит. Вы получите по сути iPhone Pro, но с некоторыми ограничениями.