Что стало с астероидом, убившим динозавров?

Примерно 66 млн настал конец эпохи динозавров. Астероид диаметром 12 километров столкнулся с Землей на скорости 43 000 км/ч, что запустило целую цепочку разрушительных последствий — в том числе пятое массовое вымирание, уничтожившее динозавров. Но если астероид был размером с Эверест, то где он теперь, что с ним стало? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

При столкновении с нашей планетой этот гигантский астероид, по сути, распылил себя на молекулы, разорвавшись с мощью, в восемь миллиардов раз превышающую ядерное оружие времен Второй мировой. Объект, положивший конец эпохе динозавров, превратился в мельчайшую пыль, которая осела в верхних слоях атмосферы.

После этого на протяжении десятков лет астероидная пыль опадала назад на Землю дождем, сформировав иридиевую аномалию: тонкий слой скалистой породы, который содержит в 80 раз больше иридия, чем любая другая точка земной коры. Иридий в высоких концентрациях содержится в астероидах, но его почти нет во внешней коре нашей планеты — именно этот факт связывает древний астероид с аномалией.

Есть вероятность, что единственный сохранившийся фрагмент астероида, размером с семечко кунжута, нашел геохимик Фрэнк Кайт. Он был внутри образца породы, найденного на Гавайях в 1998-м. В 2022 году ходили слухи, что найдены еще несколько фрагментов, но это заявление не было подтверждено научным сообществом.

Астероид также оставил после себя и другие следы, включая огромный кратер, который он создал в момент столкновения с Землей. Кратер Чишкулуб диаметром 180 км и глубиной примерно 20 к расположен на территории современной Мексики — его назвали в честь города, находящегося рядом с центром столкновения. Дно кратера покрыто скалистой породой и отложениями, сдвигавшимися на протяжении десятков миллионов лет; значительная его часть скрыта под Мексиканским заливом.

Падение легендарного астероида, помимо всего прочего, сгенерировало большое цунами, пронесшееся по всему океану на скорости до 143 км/ч. Массивные волны оставили на дне моря хорошо сохранившиеся отметины, и сейсмическое исследование подтвердило, что вода, создавшая их, двигалась по направлению от кратера Чишкулуб.

Наконец, катаклизм сгенерировал и множество других разрушительных последствий, включая кислотный дождь и глобальный огненный шторм. Но, пожалуй, самым опасным из них стало огромное облако пыли, стремительно охладившее планету. Оно заблокировало солнечный свет, тем самым перекрыв растениям фотосинтез, и обрушило пищевую цепочку. Длительность этой «ядерной зимы» под вопросом, но ученые склоняются ко мнению, что именно она стала причиной вымирания нелетающих динозавров, равно как и 75% прочих живых видов на планете.