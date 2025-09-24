На Венере обнаружены необычные подземные туннели

На Венере, возможно, скрываются одни из самых грандиозных подземных туннелей в Солнечной системе. Международная команда исследователей под руководством Барбары Де Тоффоли из Падуанского университета представила первые убедительные доказательства существования лавовых трубок на этой планете.

Долгое время наличие таких структур на Венере оставалось под вопросом: прямых наблюдений не хватало. Теперь ученые проанализировали радиолокационные и топографические данные крупных венерианских вулканов диаметром более 100 километров и обнаружили четыре цепочки ям, которые не связаны с тектоническими разломами. Их форма и расположение почти идентичны тем, что наблюдаются над лавовыми трубками на Луне и Марсе.

Главное открытие - масштаб венерианских структур. По расчетам, эти туннели могут быть значительно шире и протяженнее земных и даже лунных аналогов, что ставит Венеру на особое место среди планет Солнечной системы.

"Лавовые трубки на Земле относительно невелики, на Марсе - крупнее, на Луне - еще больше. Но Венера выбивается из этой схемы: ее подземные туннели колоссальны. Вероятно, здесь действуют дополнительные факторы, о которых мы пока ничего не знаем", - отмечает Де Тоффоли.

Эти структуры дают уникальную информацию о вулканической активности Венеры и могут стать ключом к пониманию эволюции планеты. Для окончательного картографирования трубок потребуются новые миссии, и ученые уже призывают к их планированию.