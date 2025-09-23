Ученые нашли следы червоточины, ведущей в другую вселенную

Странная гравитационная волна, которую в 2019 году зафиксировали обсерватории LIGO и Virgo, может быть признаком червоточины, которая связывает между собой вселенные. Об этом сообщает ScienceAlert.

Сама волна продлилась менее одной десятой секунды и была довольно «резкой». Событие получило название GW190521, а основным объяснениям стало то, что это — случайная встреча двух черных дыр, которые поймали друг друга в гравитационное поле и быстро слились, не проходя по двойной орбите, как это обычно бывает.

Команда во главе с физиком Ци Лаем из Университета Китайской академии наук предложила более экзотичный вариант: они считают, что на деле это может быть эхом столкновения черных дыр в другой вселенной, которое отразилось через разрушающуюся червоточину, образовавшуюся от этого слияния.

Ученые предположили, что объект, образовавшийся при слиянии двух черных дыр, был червоточиной, которая затем разрушилась при образовании одной черной дыры. Если это окажется так, то это позволит подтвердить существование этих гипотетических структур и дать новый инструмент для исследования их физических свойств.