США обеспокоились прогрессом Китая в космонавтике

Достигнутый Китаем прогресс в космонавтике вызывает тревогу США, заявил бригадный генерал, заместитель начальника космических операций по разведке Космических сил Соединенных Штатов Брайан Сидари.

Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Меня беспокоит, когда китайцы найдут способ создания многоразового носителя, который позволит им выводить на орбиту больше объектов с большей скоростью, чем сейчас», — заявил офицер.

По его словам, Китай все еще отстает от США в технологиях многоразовых ракет и интернет-спутников, однако скорость, с которой Пекин догоняет Вашингтон, вызывает беспокойство.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну.

В июне 2024-го издание SpaceNews сообщило, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.