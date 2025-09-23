Назван смартфон с лучшим экраном

Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали обновленный рейтинг смартфонов с лучшими дисплеями. Первое место в нем занял флагманский Google Pixel 10 Pro XL, сообщает Hi-Tech Mail.

© Google

Флагманский смартфон Google оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2992х1334 пикселя и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и поддерживает HDR с пиковой яркостью до 2200 нит, а также минимальной яркостью всего 4 нит для комфортного использования в условиях низкой освещенности.

Несмотря на схожесть с экраном прошлогоднего Pixel 9 Pro XL, эксперты DxOMark выделили новинку благодаря ряду доработок. Среди них — использование ШИМ на частоте 480 Гц, что значительно снижает эффект мерцания, новые алгоритмы обработки HDR и улучшенная цветопередача при любой яркости.

Отдельного внимания, по оценке экспертов, заслуживает цветовая калибровка дисплея. Google Pixel 10 Pro XL демонстрирует сочное, но при этом естественное изображение, автоматически подстраивающееся под условия освещения. Экран также получил высокие оценки за отклик сенсора, работу в игровых сценариях и сертификацию TUV Eye Comfort. Единственным недостатком эксперты назвали легкие цветовые сдвиги при просмотре под экстремальными углами.

Топ-5 смартфонов с лучшими экранами теперь выглядит следующим образом: Google Pixel 10 Pro XL (161 балл), Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 10 (160 баллов), Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Edge (158 баллов), Honor Magic6 Pro и Samsung Galaxy S25 (157 баллов), а также Google Pixel 9 и Samsung Galaxy Z Fold7 (156 баллов). Примечательно, что Apple не вошла даже в топ-20 — iPhone 15 Pro Max занял лишь 24-ю позицию (151 балл), а более новый iPhone 16 Pro Max — 29-ю (150 баллов).