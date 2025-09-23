Телефоны Nokia не уйдут с рынка

Nokia и HMD Global достигли договоренности о продлении лицензионного соглашения еще на несколько лет. При этом смартфоны под брендом Nokia на рынок больше не будут поставляться — сотрудничество сохранится исключительно в сегменте кнопочных телефонов, сообщает GizmoChina.

© Газета.Ru

По данным источников, знакомых с ситуацией, срок действия договора, который истекал в 2026 году, продлен еще на три года. Официальных заявлений от компаний на данный момент не последовало.

Производство устройств под брендом Nokia HMD Global осуществляет на предприятиях в Индии и Китае. При этом именно Индия остается ключевым рынком как по объемам продаж, так и по роли экспортного центра.

Согласно статистике IDC, HMD Global уверенно лидирует на индийском рынке кнопочных телефонов, занимая 22,4% по количеству реализованных устройств и 30,7% в денежном выражении. В 2024 году объем поставок кнопочных моделей в стране достиг почти 54 миллионов единиц.

Nokia и HMD Global в мае 2016 года объявили о сотрудничестве, в рамках которого HMD выпускались смартфоны и телефоны под брендом финской компании.