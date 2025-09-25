Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

Вторая за сутки вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.

© РИА Новости

Отмечается, что в среду, 24 сентября, в 22:13 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W49) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут. Ранее сообщалось о вспышке М1.0.

15 сентября на Землю обрушилась сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Уровень магнитных колебаний менялся от класса G3 до G2. Геомагнитные возмущения были вызваны крупной корональной дырой на Солнце. По своей силе буря превзошла первоначальные расчеты ученых.