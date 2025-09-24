На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

© Газета.Ru

В рентгеновском диапазоне вспышка класса M1.0 была зафиксирована в 12:31 по московскому времени и продолжалась 47 минут.

До этого ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось раньше. Данное открытие не только меняет представления о физических процессах на Солнце, но и помогает решить загадку, которая оставалась нерешенной почти полвека.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии во внешней атмосфере светила, при которых температура плазмы поднимается выше 10 млн °C. Они усиливают поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что представляет угрозу для спутников и астронавтов, а также влияет на верхние слои земной атмосферы.