Зачем российские ученые хотят колонизировать Луну и когда это произойдет

Космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны 14 сентября 1959 года. «Вечерняя Москва» узнала, как российские исследователи намереваются колонизировать спутник, когда это произойдет и зачем это человечеству.

Спутник Земли вызывает огромный интерес у ученых.

— Люди начали целенаправленно изучать Луну еще в Древней Греции, более 2200 лет назад. Например, расстояние до Луны рассчитал еще Аристарх Самосский в III веке до нашей эры, — рассказывает в беседе с «Вечерней Москвой» историк, кандидат исторических наук, преподаватель в частном вузе Кирилл Сорокин.

Исследования вышли на новый уровень в XX веке с запуском станции «Луна-2». Ее потомок, «Луна-16», высадилась на поверхность спутника в 1970 году, собрала образцы грунта и доставила их на Землю.

— Та самая лунная программа все еще развивается. В этом году планируется продолжение ее финансирования. В ближайшие годы к Луне собираются отправить станции «Луна-26», «Луна-27», — продолжает историк.

А после 2030 года планируются отечественные пилотируемые миссии. Все это подготовка к будущей колонизации спутника.

Только вот какой в этом смысл?

— За последние 70 лет стало известно, что Луна может помочь нашей экономике. Там можно добывать гелий-3 — перспективное топливо для термоядерных реакторов. Это обеспечит нашей планете чистую и почти безграничную энергию, — отвечает Сорокин.

Богат наш спутник различными металлами и минералами — железом, алюминием, титаном, кремнием, натрием и другими.

На Луну можно вынести опасные производства с нашей планеты. У нее нет такой же атмосферы, так что заводы не нанесут ей вреда.

— Колонизация Луны полезна и для науки. Например, исследуя спутник, мы можем узнать больше об истории Солнечной системы, — подчеркивает Кирилл Сорокин.

И самое главное — Луна может стать первым рубежом перед колонизацией других планет. А в будущем — и систем.

— Если мы научимся выживать на Луне и сделаем ее перевалочным пунктом, то человечество сможет стать межзвездной цивилизацией, — заключает эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алия Румянцева, астрофизик, кандидат физико-математических наук:

— Интересно, что ученые рассчитывают не только на государственное финансирование. Ведется большая работа в создании возможности лунного туризма. Богачи, а в будущем, возможно, и «простые смертные» смогут летать на лунные базы на выходные. А их деньги пойдут на полезные исследования и разработки на нашем спутнике.

ФАКТ

Соглашением о деятельности государств на Луне от 1979 года Луна и ее природные ресурсы признаны общим достоянием человечества.

КАКОЙ БУДЕТ ЛУННАЯ БАЗА

Модульная структура

База будет состоять из с модулей, выполняющих функции жилых помещений, лабораторий, складов.

Бесконечная энергия

Питать лунную базу планируется сетью атомных электростанций, прямо как на Земле.

Картошка под боком

Чтобы обеспечить базу питанием, на Луне будут выращивать растения.

Щиты от угроз

Важным аспектом будет защита от радиации и микрометеоритов, которые на Луне не сгорают в атмосфере. Для этого могут применяться подземные укрытия, из лунного грунта могут строить «каменные» щиты.

Ракеты и роверы

Для перемещений по Луне будут использоваться роверы — машины на гусеницах. Как пилотируемые, так и беспилотные. Кроме того, возможно строительство посадочных площадок для ракет в разных точках спутника.

Напечатаем реальность

На лунную базу обязательно надо будет завезти много 3D-принтеров разных размеров. Многие вещи дешевле и проще будет напечатать на месте.

Постоянное вращение

Отдельные модули или база целиком могут вращаться — для имитации земной силы притяжения.