Китай объявил войну отрицательным эмоциям в интернете

Китайское правительство объявило о начале двухмесячной кампании, направленной на подавление пользователей сети, которые «провоцируют других людей на негативные эмоции». Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на заявление Управления по вопросам киберпространства КНР.

В рамках этой кампании власти планируют сосредоточиться на социальных медиа, платформах коротких видео, а также на стриминговых сервисах, используемых китайскими интернет-магазинами для размещения рекламных материалов. Кроме того, проверке подвергнутся комментарии, оставляемые пользователями по всему интернету.

Среди контента, который Пекин намерен искоренить, находятся материалы, подстрекающие к насилию, что также является проблемой для модераторов контента в других странах. Однако Китай также стремится остановить «чрезмерное преувеличение негативных и пессимистичных настроений», таких как идеи о том, что «труд не имеет смысла» или «учеба бесполезна».

Эти настроения характерны для так называемой «культуры Санг», которая наблюдается среди молодежи в Китае и отражает чувство безысходности и недовольства из-за высоких затрат на жизнь и слабого состояния экономики. Многие образованные молодые люди сталкиваются с трудностями в поиске интересной работы.

Социальные сети в Китае, как и в других странах, подстраивают контент под предпочтения пользователей, что облегчает погружение в негативные темы. Власти нацелены на тех, кто «пропагандирует негативный взгляд на жизнь» или «чрезмерно принижает себя», что может привести к подобным настроениям у других пользователей.

«Кроме того, контент, сгенерированный искусственным интеллектом и изображающий насилие, также попадает под запрет. Пекин намерен заставить интернет-троллей «спрятаться под мостами», – пишет The Register.

Распространение теорий заговора и фейковых новостей также будет пресекаться. Платформы и отдельные лица, создающие или размещающие такой контент, столкнутся с наказанием и будут обязаны провести «корректировку» — более серьезную версию извинений, которые делают западные социальные сети в случае нарушения правил.