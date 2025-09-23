ИИ может стать следующим в эволюции после человека

Искусственный интеллект настолько тесно переплетается с живым, что может стать следующим после человека на эволюционной лестнице.

© Телеканал «Наука»

Такую вероятность рассмотрели внешний профессор Института Санта-Фе Майкл Хохберг и его соавтор Пол Рейни в колонке мнений в журнале PNAS.

Они допускают, что по мере того, как системы ИИ все глубже вплетаются в человеческую жизнь — структурируя поведение, формируя познание и порождая зависимость, — эти отношения могут породить новую, интегрированную индивидуальность, подверженную естественному отбору на коллективном уровне. Такой переход соответствует законам крупных эволюционных переходов, которые уже не раз происходили.

Ярким примером могут служить митохондрии в клетке — когда-то самостоятельные организмы, они стали неотъемлемой частью более сложной системы. Точно так же люди могут стать субкомпонентами структуры, управляемой ИИ — некоего сверхорганизма.

«Благодаря рекурсивной обратной связи, в процессе которой люди формируют ИИ, а ИИ, в свою очередь, все сильнее формирует человеческое мышление и действия, ИИ может занять роль не самостоятельного агента, а ключевого архитектурного элемента зарождающейся коллективной индивидуальности», — объясняют авторы.

Они умышленно не дают однозначного прогноза, по какому сценарию в итоге будет развиваться ИИ — ламарковскому, как сейчас, или дарвиновскому, со спонтанной и непредсказуемой эволюцией. Но предупреждают, что неблагоприятный для человечества вариант вполне правдоподобен, и более того, текущие тенденции делают его все вероятнее.

Вместо сопротивления исследователи предлагают управлять этим процессом — например, посредством регулирования условий взаимодействия людей и ИИ. Для этого следует внимательнее изучить масштабные эволюционные переходы, подобные упомянутому выше слиянию эукариот с митохондриями.