Старейшие люди планеты раскрыли секреты долголетия

Секрет долголетия не имеет единой формулы, но объединяющие принципы, которыми делятся старейшие жители планеты, поразительно схожи. Анализ привычек долгожителей со всего мира показывает, что ключ к столетнему рубежу кроется не в экзотических диетах, а в умеренности, любви к простой домашней пище, физической активности и, что немаловажно, в умении радоваться жизни и не отказывать себе в маленьких удовольствиях.

Дожить до ста лет — достижение, которое все еще остается редким. Согласно данным, долгожители составляют лишь 0,07 процента населения планеты. Однако прогнозы предсказывают, что к 2054 году их число увеличится в четыре раза. Хотя гены, факторы окружающей среды и удача играют не последнюю роль в продолжительности жизни, осознанный выбор ежедневных привычек, и в первую очередь — пищевых, имеет огромное значение. Опрошенные старейшие жители планеты демонстрируют удивительную последовательность в своих привычках: они отдают предпочтение свежим цельным продуктам, сводят к минимуму потребление мяса и практически не знакомы с фаст-фудом.

Ярким примером служит 102-летняя Дебора Секей, всю жизнь прожившая в Пескадере и вырастившая множество овощей на своем ранчо в Нижней Калифорнии в Мексике, где она продолжает трудиться и сегодня.

Ее ровесница из Дейтона Перл Тейлор, в основном придерживалась всю жизнь вегетарианской диеты, изредка позволяя себе мясо. Особой любовью Тейлор пользуется домашний зеленый сок, который она готовит из корня алоэ, сельдерея, петрушки, имбиря и подслащенной воды.

Луиза Джин Синьоре, вторая по возрасту жительница Нью-Йорка в возрасте 112 лет, стала приверженкой средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, бобовыми и оливковым маслом. Каждый вечер она начинает с салата из фруктов и овощей, добавляя томатный соус, чеснок или оливковое масло ко всем своим основным блюдам. Эта диета широко признана одной из самых здоровых в мире, а исследования подтверждают ее пользу для сердца, контроля веса и предотвращения когнитивных нарушений.

Важной общей чертой считается то, что эти люди сами готовят себе еду. Перл Тейлор, например, не ела готовых блюд «много лет». Это неудивительно, ведь многие из них родились в эпоху, когда фаст-фуда и полуфабрикатов просто не существовало.

101-летний Уильям из Торонто готовит все свои блюда с большим количеством сардин, которые считает главным секретом своего долголетия. А 101-летний Джек Ван Нордхайм, известный в социальных сетях как дядя Джек, никогда не питал слабости к фаст-фуду, предпочитая простые домашние блюда вроде отварной курицы. Приготовление пищи дома автоматически означает меньшее потребление ультраобработанных продуктов, которые связывают с развитием депрессии, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что люди, готовившие дома пять раз в неделю, с большей вероятностью придерживались здорового питания, потребляли больше фруктов и овощей и имели нормальный вес.

Не менее важен и принцип умеренности. Юми Ямамото, работающая в занимающейся проверкой возраста долгожителей организации, отмечает, что многие японские долгожители следуют принципу «хара хати бу», означающему, что нужно есть до ощущения сытости на 80 процентов. Ее прабабушка Сигейо Накачи, бывшая вторым по возрасту человеком в Японии до своей смерти в 2021 году, никогда не переедала и не съела бы целую плитку шоколада за один присест.

Аналогичной «мантры» придерживался и старейший мужчина Ирландии Мартин Макэвилли, скончавшийся в возрасте 108 лет. Его кредо «всего в меру» распространялось и на алкоголь: по воскресеньям он позволял себе три пинты пива. При этом он регулярно ездил на велосипеде вплоть до 99 лет.

Однако умеренность не означает аскетизм. Ямамото подчеркивает, что японские долгожители тоже балуют себя. Кейн Танака, второй по возрасту человек в истории, доживший до 119 лет, выпивал по бутылке популярной газировки каждый день. Дебора Секей обожает кофейное мороженое, а дядя Джек видит причину своего долголетия в ежедневном употреблении темного шоколада и меда.

Диетологи полностью согласны с таким подходом: включение лакомств делает здоровое питание психологически устойчивым. Диетолог Никола Ладлэм-Рейн пропагандирует диету «80/20», где 80 процентов рациона составляет здоровая пища, а 20 процентов остается на то, что душа пожелает.

Яркой иллюстрацией этих принципов стала история Бониты Гибсон, которой 4 июля 2025 исполнилось 114 лет. Ее семья раскрыла, что один из главных продуктов в ее жизни — картофель. Он стал неизменной частью ее рациона после замужества на Кеннете Ричарде, который десятилетиями работал в картофельной индустрии Айдахо. Несмотря на то что Ричард умер в 2003 году, Гибсон продолжает есть картофель и сегодня.

Среди других своих секретов она называет отказ от алкоголя и курения, здоровое питание, позитивный настрой и постоянную улыбку. Гибсон, пережившая в детстве свинку, корь и коклюш, а COVID — в 109 лет, ведет активный образ жизни: она водила машину до 99 лет, в 100 впервые села за штурвал самолета, а в 102 — посетила казино. Сейчас она наслаждается чтением, карточными играми и вечерними беседами с 88-летним сыном.

Этель Катерхэм, которая пережила две мировые войны и пандемию COVID в 110 лет, заявила о своем долголетии так: «Не понимаю, из-за чего весь сыр-бор».

Бонита Гибсон приближается к титулу старейшего живого человека в мире, который сейчас принадлежит 115-летней Этель Катерхэм из Англии. Секрет долголетия Катерхэм прост: «Я никогда ни с кем не спорю, я слушаю и делаю то, что мне нравится». Она также советует «соглашаться на любую возможность, придерживаться позитивного настроя и есть все в меру». Абсолютный же рекорд принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, прожившей 122 года и 164 дня.

Еще один претендент на звание старейшей жительницы планеты — 123-летняя Мария Антония Куэро из Колумбии. Своим долголетием она обязана двум продуктам: рыбе и бананам. В детстве она сама ловила и готовила рыбу на гриле, на гарнир она брала кокосы и рис. Польза рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, научно доказана. Исследование подтвердило, что люди с высоким уровнем омега-3 живут в среднем на два с половиной года дольше. Что касается бананов, то диетологи отмечают, что калий в их составе помогает защититься от высокого давления и даже снизить риск рака почек. Но помимо питания, Мария видит секрет в смехе, жизни без стресса, прогулках на свежем воздухе, плавании и гребле.