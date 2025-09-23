Какие телевизоры лучше не покупать подержанными?

Сегодня телевизоры стоят дешевле, чем когда-либо прежде, если посмотреть на их возможности. Новый бюджетный ТВ превзойдет премиальные модели, вышедшие всего пару лет назад, но это не значит, что на старые телевизоры совсем не стоит посматривать. Просто нужно знать, чего лучше избегать. Портал howtogeek.com рассказал, какие телевизоры не стоит брать подержанными.

© Unsplash

Плазменные ТВ

Плазма была аналогом OLED своего времени: отличные яркие цвета, идеальные черные тона, очень быстрый отклик. Подобные телевизоры прекрасно подходят для PlayStation 3 и Xbox 360, а также для Blu-ray фильмов в 1080р — у них нет HDR, поэтому отсутствие этой технологии никак не повредит качеству картинки.

Но здесь стоит помнить, что последние плазменные телевизоры были произведены в 2015-м — то есть, новейшая модель, которую вы можете купить, уже отметила 10-летний юбилей. Подобные ТВ склонны к ожогам экрана, они потребляют много электричества и выцветают по мере использования. Если вы купите плазменный телевизор на вторичном рынке, то он не сможет предоставить вам оригинальный опыт. Конечно, можно попробовать найти запечатанную, неиспользованную модель, которая еще не пострадала от прожига, но оно вряд ли того стоит, если вы не горячий поклонник ретро-экранов.

4К ТВ первого поколения

Первые 4К UHD телевизоры стали доступны публике примерно в 2013-м, что, технически, не так уж давно. По этой причине на всяческих маркетплейсах нередко можно наткнуться на подобные модели, но, к сожалению, они сильно проигрывают современным аналогам. Несмотря на поддержку 4К-разрешения, вам придется смириться с плохим жидкокристаллическим экраном и подсветкой, равно как и отсутствием многих популярных сегодня функций.

Наибольший недостаток — отсутствие поддержки HDR. И даже если вы найдете ТВ, который поддерживает эту технологию, она не сделает картинку сильно лучше. Даже премиальный 4К ТВ образца 2013 года не сравнится с дешевым, но современным miniLED по качеству изображения.

Старые «умные» телевизоры

Устаревшие модели Smart ТВ уже не получают свежие обновления, а потому не поддерживают актуальные версии многих стриминговых приложений. Если вы хотите взять телевизор специально для того, чтобы пользоваться какой-либо платформой, лучше подыскать что-то поновее.

Модели, известные проблемами с прожигом экрана (особенно OLED)

OLED сегодня стоят гораздо дешевле, чем раньше, и многие люди наверняка смогут позволить себе что-то в среднем ценовом сегменте — например, LG OLED из серии B. Телевизоры на базе этой технологии ни в коем случае нельзя покупать вслепую на вторичном рынке: если продавец позволит, приезжайте посмотреть его лично и проверьте его.

Даже если старый OLED-телевизор неплохо выглядит со стороны, помните, что риск прожига экрана всегда выше на старых моделях. Новейшие OLED обладают большей сопротивляемостью ожогам, поскольку это один из ключевых аспектов, над которым производители работали при создании каждого нового поколения.

ТВ без поддержки HDR

Сейчас редко встречаются телевизоры, которые не поддерживали бы HDR, хотя многие дешевые модели, на самом деле, не выдают настоящую HDR-картинку. Но, как бы то ни было, ТВ без поддержки этой технологии обычно лучше избегать. Люди думают, что переход в разрешение 4К был самым крупным визуальным апгрейдом последних лет, но в реальности HDR влияет на качество изображения куда сильнее. Просто обычно эти фишки сочетаются, из-за чего многие и связывают их друг с другом.

ТВ с поддержкой HDR, даже те, что не соответствуют критериям настоящего стандарта HDR, предлагают лучшую цветопередачу и контраст, чем старые панели SDR. К тому же, если телевизор достаточно старый, чтобы не иметь поддержки HDR, у него наверняка есть и другие проблемы, вроде устаревшего LCD-дисплея.