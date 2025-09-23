В Турции обнаружен 2600-летний храм из зеленого вулканического камня

На северо-востоке Турции археологи из Anatolian Archaeology обнаружили храм возрастом около 2600 лет — внушительное святилище, выстроенное из ярко-зеленоватого туфа вулканического происхождения. Находка в Олуз-Хююке, недалеко от города Амасья, не имеет аналогов среди известных античных памятников.

Святилище было посвящено анатолийской богине-матери Кубабе. Раскопки велись почти два десятилетия под руководством профессора Шевкета Дёнмеза из Стамбульского университета. По словам ученого, это один из крупнейших культовых комплексов железного века, когда-либо обнаруженных в регионе.

«Ни один древний автор не писал о святилище Олуз-Хююк-Кубаба. И все же здесь перед нами разворачивается целая загадочная религиозная система», — отмечает Дёнмез.

Храм, относящийся к фригийскому периоду VIII–VI вв. до н. э., включает алтари, священную комнату и культовый камень с изображением Кубабы. Этот камень впоследствии повлиял на формирование образа фригийской богини-матери Кибелы. Планировка комплекса говорит о том, что Олуз-Хююк был не просто поселением, а центром религиозной жизни региона. Ни Геродот, ни Страбон о нем не упоминали, и потому исследователи окрестили сооружение «потерянным храмом».

Геоархеологический анализ показал, что храм возведен из зеленоватого туфа, добытого всего в 10 километрах в карьере Догантепе.

«Петрографические узоры на камнях идентичны», — поясняет доктор Эрсин Кайгысыз, астрогеолог проекта.

Камни были выбраны не только из-за яркого цвета, но и за легкость обработки и транспортировки. Около 90% монументальной архитектуры составляют именно эти блоки, подчеркивая их символическое и практическое значение для древнего общества.

Хотя храму Кубабы 2600 лет, сам Олуз-Хююк имеет куда более долгую историю — непрерывные культурные слои насчитывают 6500 лет, охватывая энеолит, хеттский, фригийский и персидский периоды. Раскопки выявили городские стены, склады, жилые и ритуальные зоны, показывая поселение с политическим и духовным значением. Стратегическое расположение в анатолийской степи делало Олуз-Хююк перекрестком культурного обмена между Центральной Анатолией, Причерноморьем и Месопотамией. Возможно, именно это объясняет монументальное почитание Кубабы, малоизвестной за пределами местных традиций.