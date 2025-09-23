Комету C/2025 A6 можно будет увидеть в бинокль

Обнаруженную в начале 2025 года комету C/2025 A6 через 10–14 дней можно будет увидеть в бинокль, а в конце октября – начале ноября – невооруженным глазом.

© Dimitrios Katevainis/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia

Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon), впервые обнаруженная 3 января 2025 года, увеличивает свою яркость быстрее прогноза и уже через 10–14 дней должна достичь пятой звездной величины, начиная с которой может быть видна в бинокли на ночном небе по всей территории страны. Комета в настоящее время находится на расстоянии около 200 млн км от Земли, которое, однако, быстро сокращается примерно на 5 млн км каждые сутки. Через 10 дней, 3 октября, небесное тело будет находиться в 150 млн км, а 21 октября пройдет на минимальном от Земли расстоянии – менее 90 млн км», – говорится в публикации.

Как уточняется, пик яркости кометы, согласно прогнозам, будет достигнут в конце октября – начале ноября, когда она достигнет второй-четвертой звездной величины и станет видна без оптических приборов.