Комету C/2025 A6 можно будет увидеть в бинокль

Ученые: Комету C/2025 A6 через 10 дней можно будет увидеть в бинокль
Обнаруженную в начале 2025 года комету C/2025 A6 через 10–14 дней можно будет увидеть в бинокль, а в конце октября – начале ноября – невооруженным глазом.
Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
«Комета C/2025 A6 (Lemmon), впервые обнаруженная 3 января 2025 года, увеличивает свою яркость быстрее прогноза и уже через 10–14 дней должна достичь пятой звездной величины, начиная с которой может быть видна в бинокли на ночном небе по всей территории страны. Комета в настоящее время находится на расстоянии около 200 млн км от Земли, которое, однако, быстро сокращается примерно на 5 млн км каждые сутки. Через 10 дней, 3 октября, небесное тело будет находиться в 150 млн км, а 21 октября пройдет на минимальном от Земли расстоянии – менее 90 млн км», – говорится в публикации.
Как уточняется, пик яркости кометы, согласно прогнозам, будет достигнут в конце октября – начале ноября, когда она достигнет второй-четвертой звездной величины и станет видна без оптических приборов.
«В настоящий момент комета стремительно перемещается по небу на несколько градусов в сутки в направлении созвездия Большой Медведицы, видимого со всей территории страны, и пройдет рядом с ним в середине октября, когда, как уже отмечалось, ее можно будет найти в самые простые оптические приборы. В последних числах октября на пике яркости она переместится в созвездия Змеи и Змееносца, где должна быть видна глазом после захода Солнца. <…> В настоящий момент тело имеет восьмую звездную величину и доступно для наблюдения в любительские телескопы», – поясняется в сообщении.