ChatGPT подсказал женщине «счастливые» числа в лотерее

Чат-бот помог жительнице Вирджинии (США) получить крупный выигрыш в лотерее. Она обратилась к ChatGPT, чтобы тот назвал «счастливые» числа, сообщает The New York Post.

Кэрри Эдвардс угадала четыре из пяти номеров и должна была получить 50 тысяч долларов. Но она также доплатила 1 доллар за опцию Power Play, и она утроила выигрыш – до 150 тысяч.

Эдвардс рассказала, что решила принять участие в онлайн-лотерее. Чтобы выбрать номера, она использовала приложение ChatGPT на телефоне. Два дня спустя ей пришло уведомление с просьбой забрать выигрыш.

Сперва женщина решила, что ее пытаются обдурить мошенники. Но затем она убедилась, что действительно стала победительницей лотереи. Кэрри Эдвардс решила отдать все деньги на благотворительность. Она намерена перечислить средства «Ассоциации лобно-височной дегенерации» (от этой болезни в 2024 году умер ее муж), ферме, распространяющей недорогие, свежие и полезные продукты питания среди малоимущих и Обществу милосердия Военно-морского флота и корпуса морской пехоты.

Ранее стало известно, что китаянка укрылась от дождя в магазине, от скуки приобрела лотерейный билет и выиграла крупную сумму. Выигрыш составил 140 тысяч долларов. Женщина пока не решила, на что его потратит.