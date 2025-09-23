Прототип европейской многоразовой ракеты установили на стартовый стол

Прототип первой ступени Themis европейской многоразовой ракеты установили на стартовый стол в космическом центре Эсрейндж в Швеции для начала комбинированных испытаний. Об этом сообщает компания ArianeGroup.

В ходе тестов планируется проверить взаимодействие систем ступени и стартовой площадки, что позволит провести «прыжковое испытание» — взлет и посадку демонстратора многоразовых технологий.

В июне издание European Spaceflight заметило, что первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год.

В январе тот же портал сообщил, что ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства для многоразовой ракеты.