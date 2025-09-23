В Израиле найден 1600-летний клад

Археологи обнаружили редкий клад медных монет возрастом 1600 лет в Галилее. Клад мог быть спрятан во время последнего известного еврейского восстания против римлян, пишет Live science.

© Телеканал «Наука»

Исследователи нашли 22 медные монеты в расщелине туннельного комплекса глубоко под поселением Хукок. Эти туннели использовались евреями как укрытия в ходе двух восстаний против римлян: Великого (66—70 гг. н.э.) и Бар-Кохбы (132—135 гг. н.э.). Однако обнаруженный клад монет не относится к этим восстаниям, как выяснили археологи.

На монетах были изображения императоров Констанция II (правил в 337—361 гг. н.э.) и Константа I (правил в 337—350 гг. н.э.). Эти даты указывают на то, что монеты были спрятаны во время малоизвестного восстания Галла (351—352 гг. н.э.), которое было последним еврейским восстанием против римлян.

«Это показывает, что спустя сотни лет после появления этих туннелей, они были использованы вновь во время восстания Галла — восстания, о котором у нас есть лишь скудные исторические свидетельства», — сказал археолог Ури Бергер, профессор Зефатского академического колледжа.

Комплекс туннелей и подземных помещений, известный как укрытие Хукок, позволял евреям прятаться и выполнять повседневные религиозные обряды тайком от римлян.

«Похоже, что люди, спрятавшие этот клад, тщательно планировали место его укрытия, надеясь вернуться к нему, когда угроза минует. Монеты были обнаружены в яме, тщательно вырытой в конце узкого извилистого туннеля», — сказал Бергер.

Римляне находились в Святой земле с 63 г. до н.э., и евреи не раз восставали во время римского правления. Восстание Галла названо в честь Констанция Галла, государственного деятеля, который правил восточными провинциями Римской империи при римским императоре Констанции II, который был его кузеном. Однако восстание было неудачным, и римляне сожгли и разрушили многие еврейские города.

Клад будет описан в одном из ближайших выпусков журнала Israel Numismatic Research.