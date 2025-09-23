Нейросеть «Алиса» стала доступна в Max

Нейросеть "Яндекса" "Алиса" стала доступна пользователям мессенджера Max, а с 24 сентября станет доступна и в мессенджере Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Нейросеть "Алиса" стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач - для этого нужно просто открыть чат-бот "Алисы" в мессенджере", - рассказали в пресс-службе.

В "Яндексе" пояснили, что в Max можно использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач, также через мессенджер можно загрузить текстовый документ и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, ответить на вопросы или пересказать содержание в виде текста, можно также задавать вопросы по загруженным изображениям.