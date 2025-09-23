В Турции нашли ритуальную статую возрастом 12 тысяч лет

Редкую человеческую статую обнаружили в древнем святилище Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции. Ее возраст оценили в 12 тысяч лет.

О находке объявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По его словам, она позволит лучше понять ритуалы и верования людей эпохи неолита.

Статуя была установлена горизонтально в стене одного из строений. Предположительно, ее разместили в качестве жертвоприношения.

Статую обнаружили между строениями B и D в ходе реставрационных работ. У нее сохранились голова и туловище, но отсутствуют ступни. Возможно, так сделали намеренно, либо нижняя часть разрушилась с течением времени, сообщает агентство Anadolu.

Гебекли-Тепе на 6 тысяч лет старше Стоунхенджа и на 7 тысяч – египетских пирамид. По мнению ученых, комплекс возвели в 9600 – 8200 годах до нашей эры.

В 2018 году комплекс включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из круглых каменных ограждений с массивными Т-образными колоннами, которые достигают шести метров в длину и весят от семи до 10 тонн. Поверхность колонн украшена резьбой в виде животных и абстрактных символов. Новые открытия ученых показывают, что древние общины могли обладать глубокими знаниями в астрономии и архитектуре.

