NASA запустит замену новый космический аппарат, следящий за Солнцем

24 сентября 2025 года запланирован важный запуск в сфере изучения Солнца. С помощью ракеты-носителя в космос отправится аппарат SWFO-L1, который разместят в специальной точке гравитационного равновесия на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. О планируемом запуске сообщает официальный телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Главной задачей миссии является установка нового коронографа под названием CCOR.

Этот прибор предназначен для непрерывного наблюдения за солнечной короной и измерения параметров солнечного ветра.

Его ключевая роль — подстраховать, а в будущем, возможно, и заменить легендарный коронограф LASCO, который работает на борту спутника SOHO уже почти три десятилетия. Именно данные с LASCO являются основой для современного прогноза космической погоды во всем мире, позволяя заранее видеть выбросы плазмы с Солнца и оценивать их потенциальную опасность для нашей планеты.

Научное сообщество с большим вниманием и некоторой тревогой ждет результатов работы нового прибора. Предыдущие испытания копии CCOR на другом космическом аппарате показали неоднозначные результаты. Многие специалисты опасаются, что уникальные качества старого инструмента, разработанного тридцать лет назад, повторить не удастся. Однако расчеты показывают, что новая орбита должна быть более благоприятной для наблюдений.

Запуск, первоначально намеченный на 23 сентября, был перенесен на сутки для обеспечения безопасности. Ожидается, что космический аппарат достигнет своей цели и приступит к работе в январе 2026 года. Ученые всего мира надеются, что новый инструмент сможет успешно продолжить критически важную миссию по мониторингу солнечной активности.