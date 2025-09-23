Ученые попытаются получить новые сведения из мозга Эйнштейна

Ученые из Китая придумали способ, который позволяет заглянуть в давно хранящиеся биологические образцы, словно оживляя их прошлое. Речь идет о новой версии технологии РНК-картирования под названием Stereo-seq V2, разработанной исследователями из BGI-Research совместно с партнерскими институтами. Этот инструмент способен работать с образцами, которые считались почти потерянными для науки — от старых раковых тканей до блоков мозга Альберта Эйнштейна, сохраненных еще с 1955 года. Исследование было опубликовано в прошлом месяце в журнале Cell.

Представьте себе мозг великого физика, разделенный на сотни кусочков и хранившийся десятилетиями в банках — ученые теперь говорят, что можно будет попытаться получить из него новые сведения, о том как устроена «гениальность» на клеточном уровне. Ли Ян из BGI-Research осторожно подмечает, что сохранение тканей того времени было далеко не идеальным, так что результат заранее предсказать сложно. Но сам факт, что старые архивы можно даже попытаться расшифровать, уже впечатляет.

До этого традиционные методы хранения, вроде фиксирования формалином и заливки парафином (FFPE), обеспечивали долговременность, но почти всегда оставляли след химических повреждений. ДНК и РНК в таких образцах страдали, и доступ к их информации был ограничен.

Stereo-seq V2, используя умную химию и случайное «праймирование», умеет читать молекулы даже в сильно деградировавших тканях, охватывая весь геном и его выражение с точностью до одной клетки.

В лабораторных испытаниях технология уже успешно картировала старые раковые ткани, выделяя подтипы опухолей и фиксируя реакции иммунной системы. Ляо Ша, главный технический директор STOmics, отмечает, что образцы проверяются тщательно — если материал слишком разрушен, работа с ним бесполезна. Платформа также показала себя в исследованиях туберкулёза, выявляя взаимодействие микробов с клетками хозяина в динамике времени.

Именно благодаря этому подходу миллионы архивных образцов, которые десятилетиями лежали в хранилищах по всему миру, теперь становятся доступными для анализа.

«Сбор и подготовка таких образцов для редких болезней раньше занимал уйму времени, теперь мы можем использовать их эффективно. Это открывает путь к более ранней диагностике, точному подбору терапии и ретроспективному изучению редких патологий», — говорит Ли.

Несмотря на внимание к мозгу Эйнштейна, практика применения Stereo-seq V2 гораздо шире: технология подходит для исследований старых клинических тканей и редких заболеваний, где каждая клетка может рассказать историю болезни. По мере внедрения метода клиники смогут создавать совместные лаборатории, снижая риски при передаче ценных образцов внешним организациям.