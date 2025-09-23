МГУ создаст обсерваторию для поиска жизни во Вселенной

Российско-арабский консорциум по организации космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска жизни во Вселенной создан по итогам подписания декларации между Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Ассоциацией арабских университетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Документ подписали ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов профессор Амр Эззат Салама. Событие приурочено к первому Российско-арабскому саммиту, который по инициативе президента РФ Владимира Путина пройдет в Москве 15 октября.