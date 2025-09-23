Эксперт предрек новую глобальную революцию

Во время недавнего визита президента США Дональда Трампа в Лондон стороны подписали соглашения о «технологическом процветании». Основное внимание в этом соглашении уделено совместному развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий, сообщает «Царьград».

В начале года США и Великобритания воздержались от подписания декларации о регулировании искусственного интеллекта на саммите в Париже. Максим Шевченко, политик и журналист, выразил уверенность в том, что мир стоит на пороге новой глобальной революции.

По его словам, наше воображение поражает текущий уровень ИИ. Спецслужбы, вероятно, используют более мощные технологии. Китай строит завод квантово-фотонных компьютеров. Это может привести к созданию инструментов для цифровой реальности, устраняющих дистанцию между аккаунтом и мозгом, отмечает собеседник. Как уточнил он, это напоминает эпоху XIX века, когда промышленный переворот изменил мир.