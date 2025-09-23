Oppo Find X9 Pro набрал 4 млн баллов в AnTuTu

Компания Oppo официально подтвердила дату презентации нового флагмана Find X9. Смартфон дебютирует в Китае 16 октября, а позже выйдет и на глобальный рынок.

© Ferra.ru

Одновременно с ним стартует ColorOS 16, которая будет предустановлена на новые устройства.

Find X9 и X9 Pro построены на чипсете MediaTek Dimensity 9500. Старшая версия получила тройную камеру с брендингом Hasselblad: основной 50-Мп сенсор Sony LYT-828, 50-Мп сверхширокий Samsung JN5 и 200-Мп телеобъектив Samsung HP5.

© Gizmochina

Таким образом, Oppo отказалась от двойного 50-Мп телевика в пользу одной высокодетализированной камеры. Особое внимание уделено экрану: Find X9 Pro станет первым смартфоном с дисплеем Tianma «1nit bright», обеспечивающим защиту глаз и пиковую яркость до 3600 нит.

Что касается производительности, версия смартфона со спутниковой связью уже отметилась в AnTuTu с результатом 4 045 997 баллов, став одним из самых мощных устройств на рынке.