Российские ученые проследили за кипением жидкости в невесомости

Ученые Физического факультета Новосибирского государственного университета и Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН проследили за кипением жидкости в условиях невесомости. Они описали отдельный пузырь, возникающий при кипении, и создали численные модели его роста. Исследование помогло лучше понять фундаментальные процессы кипения, сообщает сайт НГУ.

Для формирования одиночного парового пузыря ученые применили импульс лазера продолжительностью 20 миллисекунд. Дальше он рос под влиянием джоулева нагрева. Также в камере разместили электрод. Он создавал электрическое поле, под влиянием которого пузырь мог отрываться от подложки (аналог земной силы Архимеда).

Научный проект был реализован на борту Международной космический станции при участии международной группы ученых. На Земле на кипящую жидкость воздействует гравитация. В условиях МКС пузырь остался на нагревателе и достиг необычно крупных размеров.

Ученые установили, что, варьируя содержание растворенных газов в жидкости, можно влиять на процессы формирования и роста пузыря. Эти данные позволят прогнозировать процесс роста пузырей в жидкости с любым содержанием растворенных газов, в том числе в условиях космоса.

