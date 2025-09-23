Nvidia инвестирует в OpenAI

Производитель чипов Nvidia объявил о планах инвестировать до $100 млрд в корпорацию OpenAI, известную созданием чат-бота ChatGPT.

В рамках нового стратегического партнерства Nvidia обеспечит OpenAI поставку чипов для дата-центров, необходимых для обучения и работы ИИ-моделей с общей мощностью не менее 10 ГВт. Первая фаза с 1 ГВт планируется к запуску во втором полугодии 2026 года на платформе Nvidia Vera Rubin. Детали соглашения будут обсуждены в ближайшее время.

Соучредитель и CEO OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что вычислительная инфраструктура станет основой будущей экономики, а также позволит создавать новые ИИ-решения и масштабировать их для людей и бизнеса.

На прошлой неделе Nvidia объявила о намерении инвестировать $5 млрд в акции Intel в рамках совместного проекта по разработке чипов для дата-центров и ПК. Решение стало знаковым событием для рынка и позволило акциям Intel рекордно вырасти.