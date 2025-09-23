В России открыли новый норматив ТехноГТО по космическим технологиям

В России появился новый норматив технологической грамотности ТехноГТО по направлению космических технологий. Проверить знания можно на сайте проекта, где участникам предлагают онлайн-тесты по истории освоения космоса, основам космонавтики и устройству ракет и спутников.

© Ferra.ru

Норматив разработан совместно с проектом «Братья Вольт» и включен во Всероссийский марафон «Реактивное движение». Он проводится при поддержке Роскосмоса и Минобрнауки в рамках Десятилетия науки и технологий. Задания теста оценивают понимание принципов реактивного движения, гравитации и характеристик тел Солнечной системы.

Весной 2026 года участники смогут сдавать норматив очно. В практическую часть войдут сборка гидропневматической ракеты, настройка телеметрии и расчет параметров полета. Этот норматив стал одиннадцатым в комплексе ТехноГТО.

Организаторы отмечают, что интерес к космосу у школьников и студентов стабильно высокий. Участие в проекте позволит не только проверить знания, но и получить дополнительные баллы при поступлении. В новом учебном году нормативы ТехноГТО включены в проект приказа Минпросвещения, что даст возможность вузам начислять до десяти баллов к ЕГЭ обладателям золотых значков.

Цель инициативы — привлечь больше талантливой молодежи в сферу космических технологий и поддержать интерес к исследованию космоса, современным разработкам и инженерным задачам.