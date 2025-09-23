Какие земные организмы смогли бы выжить на Марсе

Марс - довольно жуткое место для любого существа, которое живёт на Земле. Средняя температура поверхности этой планеты составляет -63 градуса по Цельсию, а выше нуля она поднимается только летом на экваторе. Атмосферное давление там эквивалентно земному на высоте 35 км, что гораздо выше высоты полёта коммерческих самолётов. Атмосфера на Марсе также почти полностью состоит из углекислого газа.

© Ferra.ru

Существует несколько земных организмов, которые продемонстрировали способность противостоять условиям жизни на Марсе. Европейское космическое агентство провело в 2008-2016 годах несколько экспериментов, в ходе которых различным организмам и семенам на борту Международной космической станции были созданы условия, имитирующие марсианские. Некоторые бактерии, а также грибки, тихоходки смогли прожить там около года, но лишь в состоянии покоя - в форме спор или цист.

© Science Photo Library/NASA/JPL

Некоторые лишайники и водоросли продемонстрировали реальную метаболическую активность, когда были защищены от радиации. Это было бы возможно на Марсе, если бы ни были погребены в почве или укрылись в трещинах скал.

В 2024 году китайские исследователи обнаружили, что разновидность пустынного мха (Syntrichia caninervis) может выдерживать марсианские условия жизни. Но это вовсе не то, что способствует процветанию растения. Мох смог восстановиться в этих условиях уже через неделю и рос нормально, но не был метаболически активен. Но проблема в том, что учёные не использовали перхлораты, которые содержатся в марсианском грунте, токсичны для клеток и вызывают повреждение ДНК. Вероятно, с этими окислителями мох бы сразу погиб.

Некоторые грибы могут выживать в присутствии перхлоратов, а некоторые виды бактерий даже используют их в качестве источника энергии. Но есть один нюанс: всем им тоже нужны для жизни и роста вода и более высокие температуры.