130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

В Дании в подвале нашли бутылки со 130-летними бактериями. Об этом сообщает International Dairy Journal.

Ученые из Дании совершили уникальную находку в подвале под теплицами Копенгагенского университета. Там обнаружили образцы молочнокислых бактерий, возраст которых оценивается в 130 лет. Бактерии, использовавшиеся для изготовления масла, содержались в двух бутылках с белым порошком.

Исследователи провели анализ ДНК и подтвердили, что бактерия относится к виду Lactococcus cremoris, который до сих пор применяется для сквашивания молока.

«Это было похоже на открытие своего рода микробиологической реликвии. Нам удалось извлечь генетическую информацию из бактерий, использовавшихся в датском производстве масла 130 лет назад, мы на это не смели даже надеяться», — заявил микробиолог Йорген Лейснер.

Ученые также обнаружили, что культура содержит гены, ответственные за производство диацетила — соединения, придающего маслу характерный аромат.

«Это показывает, что даже тогда у них были бактерии именно с теми свойствами, которые должны быть в ферментированных молочных продуктах, и которые у нас есть сегодня», — отметил соавтор исследования Деннис Сандрис.

Однако анализ выявил в бутылках и нежелательные элементы: большое количество Cutibacterium acnes, бактерии, вызывающей акне, а также следы патогенных бактерий, таких как Staphylococcus aureus и Vibrio furnissii. Соавтор работы Наталия Бришер добавила, что находка является свидетельством ранних научных инноваций и показывает, насколько далеко продвинулась пищевая безопасность с тех пор.

