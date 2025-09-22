Galaxy S26 Ultra получит OLED нового поколения первее iPhone

Флагманский Samsung Galaxy S26 Ultra, релиз которого ожидается в I квартале 2026 года, будет оснащён дисплеем OLED нового поколения.

По данным южнокорейских СМИ, смартфон получит материалы M14 и технологию COE, ранее применявшуюся только во foldable-моделях.

Обновлённый набор материалов M14 заменит использовавшийся с 2023 года M13. Благодаря этому панель станет ярче, долговечнее и энергоэффективнее.

В линейке Galaxy S26 только модель Ultra получит новейший OLED, тогда как версии Pro и Edge останутся на M13. Диагонали дисплеев составят 6,27, 6,66 и 6,89 дюйма соответственно.

COE (Color On Encapsulation) избавляет экран от отдельного поляризационного слоя, интегрируя антибликовую функцию прямо в панель. Это позволяет уменьшить толщину дисплея и повысить яркость.

Samsung впервые внедрит технологию в классический смартфон, опередив Apple, которая планирует аналогичное решение лишь к юбилейному iPhone 2027 года.

Таким образом, Galaxy S26 Ultra станет первым барным смартфоном с OLED-дисплеем нового поколения, сочетающим яркость, тонкость и повышенный ресурс.