Луна начала покрываться ржавчиной, и виноват в этом… Земной «ветер». Новые данные, опубликованные в сентябре 2025 года в журнале Geophysical Research Letters, показывают, что заряженные частицы кислорода, вырывающиеся из атмосферы Земли, способны превращать лунные минералы в гематит — тот самый минерал, который мы обычно называем ржавчиной.

Цзылян Цзинь, планетолог из Университета науки и технологий Макао, говорит:

«Это открытие проливает свет на тонкую, почти родственную связь между нашей планетой и Луной, оставляя на спутнике следы истории космических взаимодействий»

Большую часть времени Луна и Земля омываются солнечным «ветром» — потоком частиц с нашей звезды. Но примерно пять дней в месяц Земля становится барьером, преграждая путь солнечным зарядам. В этот период Луна получает на себя «земной ветер» — ионы водорода, кислорода, азота и других элементов, ранее находившиеся в атмосфере Земли. Попав на поверхность спутника, они внедряются в верхние слои грунта и запускают химические реакции, которых на Луне сами по себе не ожидали бы.

Эта гипотеза частично строится на данных миссии «Чандраян-1» 2020 года, когда индийские ученые обнаружили гематит около лунных полюсов. Минерал богат железом и обычно формируется при взаимодействии воды с кислородом. Но в условиях Луны, где влаги почти нет, источник кислорода оставался загадкой. Теперь новые лабораторные эксперименты подтвердили: земной ветер вполне мог снабжать спутник нужными ионами.

В лаборатории Цзиня и коллег, для проверки теории, ионы кислорода и водорода разгоняли до высоких энергий и направляли на монокристаллы минералов, аналогичных лунным. Результат оказался впечатляющим: кислород породил гематит, а водород частично возвращал минерал в железо.

«Луна каждый месяц проходит через этот невидимый поток, и ее поверхность медленно, но верно меняется», — поясняет ученый.

Шуай Ли, планетолог из Гавайского университета, отметивший эксперименты 2020 года, добавляет:

«Это замечательный пример, когда лаборатория подтверждает космическую гипотезу».

Он надеется, что будущие миссии доставят на Землю реальные образцы лунного гематита для анализа и окончательного подтверждения роли кислорода земного ветра. Луна оказывается не просто пассивным спутником, а активным «участником» химических взаимодействий с Землей, а ржавчина на ее поверхности превращается в своеобразный архив планетарной химии.