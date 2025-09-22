Шестиметровая статуя крылатого быка возрастом 2700 лет найдена в Ираке

Иракские археологи объявили о находке, которая может изменить представления об искусстве Ассирии. В руинах дворца царя Асархаддона в древней Ниневии (ныне Мосул) обнаружена шестиметровая статуя ламассу — мифического существа с телом быка, крыльями орла и человеческой головой, пишет Аrkeonews.

© Телеканал «Наука»

Министр культуры Ахмед Факкак аль-Бадрани сообщил на телеканале Iraqia News, что это крупнейший из известных ламассу. Скульптура была частью композиции у входа в тронный зал, построенный при Асархаддоне (681–669 гг. до н. э.), одном из самых могущественных правителей Новоассирийской империи.

Ранее самые крупные подобные статуи, выставленные в Британском музее и Лувре, достигали лишь 4 метров. Даже знаменитые находки XIX века в Нимруде не сравнимы с новым открытием.

Ламассу из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине на выставке

По словам Бадрани, раскопки также выявили следы меньших фигур и помогли уточнить планировку тронного зала. Архитектура предполагала установку парных ламассу, охранявших входы в царские покои.

Раскопки ведутся совместно со специалистами из Университета Гейдельберга. Немецкие исследователи сообщили о сопутствующих находках: клинописных табличках времен Сеннахериба, Асархаддона и Ашшурбанипала, а также военных трофеях из Египта и Леванта.

Ученые отмечают, что столь масштабная статуя поднимает вопросы: была ли она уникальным заказом Асархаддона или частью утраченной традиции? Как вырезали и устанавливали столь монументальное изваяние?

Хотя требуется точная фиксация размеров и 3D-сканирование, находка уже признана уникальной. Если данные подтвердятся, шестиметровый ламассу станет крупнейшим из известных образцов ассирийской монументальной скульптуры — символом власти и могущества империи, процветавшей почти 2700 лет назад.