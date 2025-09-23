В iOS 26 обнаружили необычную возможность управления айфоном

В обновлении IOS 26 пользователи обнаружили функцию, управлять устройством с помощью мимики, в том числе, языком. Об этом сообщает Life.ru.

© Газета.Ru

Так, владельцы IPhone смогут управлять приложениями в том числе движением бровей. Опция находится в разделе «Универсальный доступ» — «Отслеживание движения головы». Есть и другие варианты: свайп языком, моргание, сморщивание носа или движение губ. Каждое действие можно привязать к той или иной функции гаджета.

По информации компании Apple управление мимикой создано, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет портал.

16 сентября Apple официально выпустила iOS 26 — одно из самых масштабных обновлений для iPhone за последние годы. Среди ключевых изменений в iOS 26 — обновленный дизайн «Жидкое Стекло» (Liquid Glass), унифицированный с интерфейсом visionOS и ставший единым для экосистемы Apple. Пользователи получили переработанный экран блокировки с расширенными возможностями кастомизации, обновленные иконки приложений и анимации интерфейса. Существенные доработки коснулись стандартных сервисов — «Камера», «Фото», Safari и «Телефон».