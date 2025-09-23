Redmi 15C оказался «тормозным» и «глючным» смартфоном по итогам тестов

Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей протестировал новый Xiaomi Redmi 15C и рассказал, есть ли смысл его покупать.

© YouTube/Quke.ru

Xiaomi Redmi 15C - довольно сбалансированный бюджетник, но со своими недостатками. У него аккумулятор на 6000 мА*ч, зарядка на 33 Вт в комплекте, а ещё в коробке есть чехол и кабель.

Сканер отпечатков пальцев находится у смартфона в кнопке блокировки. Работает он довольно хорошо. При этом ИК-порта у 15С нет, но присутствуют разъём для наушников, поддержка карты памяти. Динамик только один, датчик приближения виртуальный.

Дисплей остался тот же, что и у предшественника 14С, - на 6,9". Но разрешение всего HD+, хотя частота обновления 120 Гц. Матрица здесь IPS.

Работает новинка на процессоре Helio G81 Ultra, который стоит и на 14С. Оперативной памяти всего 4 ГБ, и она медленная. Работает смартфон очень неторопливо. Иногда он заметно подтормаживает и подвисает даже в повседневных задачах.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

С автономностью, однако, всё отлично. 15С имеет аккумулятор на 6000 мА*ч, а к концу дня при довольно активном пользовании у него остаётся 52% заряда. За 30 минут он заряжается примерно на 40%.

Что касается камер, то они точно такие же, как в Redmi 14C. Селфи-модуль имеет разрешение 13 МП и может записывать видео только в Full HD. Основная камера с разрешением 50 МП выдаёт очень простые снимки. То есть если для вас важно что-то фотографировать или записывать видео, то этот смартфон не подойдёт. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Redmi 15C имеет также громкий монодинамик, поддержку двух SIM-карт, NFC.

Вывод

Xiaomi Redmi 15C - медленный смартфон, который стоит дёшево, но при этом не является топом за свои деньги. В целом сейчас у Xiaomi нормальные телефоны начинают с уровня Redmi Note 13-14. Если вам нужен именно бюджетник, то лучше добавить 1-2 тысячи рублей и посмотреть в этом сегменте что-нибудь из Tecno, Infinix.