Взрыв звезды Бетельгейзе будет видно с Земли даже днем

Ученые обнаружили, что звезда Бетельгейзе находится на финальной стадии своей жизни — в скором времени она взорвется, при этом реакция будет настолько сильной, что вспышку можно будет увидеть с Земли даже днем. Об этом сообщает Space.com.

© Robert Lea

Как заявили ученые из Саутгемптонского университета Бетельгейзе «высасывает» материю из своей звезды-компаньона, после чего превращает ее в энергию. При этом, в процессе на поверхности Бетельгейзе непрерывно происходит термоядерная реакция, которая выбрасывает энергию в окружающий космос. Из-за этого вокруг звездной системы образовалось гигантское газовое гало, которое состоит из переработанной материи звезды-компаньона.

По мнению ученых, из-за этого Бетельгейзе не остынет как одиночные звезды, а в конечном итоге сблизится со своей звездой-компаньоном настолько, что столкнется с ним. Из-за процесса вращения и облака вокруг, накапливаемая масса материи превысит так называемый предел Чандрасекара — предельную масса, с которой звезда может существовать в виде белого карлика. Когда это произойдет, звезда взорвется в виде сверхновой, попутно уничтожив все, что останется от звезды-компаньона.

К такому выводу астрономы пришли после анализа данных, которые были получены комплексом Very Large Telescope. В комплекс входит несколько телескопов в пустыне Атакама на севере Чили.