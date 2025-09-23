Появились официальные фото Xiaomi 17 Pro

Компания Xiaomi представила официальные изображения своей грядущей серии смартфонов Xiaomi 17, что дает четкое представление о дизайне будущих флагманских устройств перед их запуском в Китае, который состоится 25 сентября. Кроме того, подтвердились слухи, что бренд пропустит поколение «16» и сразу перейдет от серии Xiaomi 15 к серии Xiaomi 17, чтобы соответствовать модельному ряду iPhone 17 от Apple. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Xiaomi

Все модели будут оснащены новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как ожидается, принесет значительные улучшения в производительности и возможностях ИИ. Официальные рендеры демонстрируют модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max в нескольких цветах, подчеркивая изменения в дизайне по всей линейке.

Стандартный Xiaomi 17 показан в белом и небесно-голубом цветах. В отличие от Pro-моделей, он не имеет дополнительного дисплея на задней панели. Вместо этого венцом тыльной стороны является слегка переработанный со времен Xiaomi 15 блок камер с более мягкой, закругленной формой. Отдельные модули камер теперь слегка выступают, аналогично iPhone. Общий дизайн также получил более закругленные углы. Xiaomi заявляет, что телефон будет использовать 6,3-дюймовый плоский дисплей с ультратонкими рамками шириной 1,18 мм и соотношением сторон 19,6 к 9. Весить новинка будет 191 грамм.

Модель 17 Pro показана в цвете «Холодный дымчатый фиолетовый» (Cold Smoke Purple), а 17 Pro Max — в «Лесном зеленом» (Forest Green). Примечательно, что обе Pro-модели оснащены полностью плоскими дисплеями, что является отходом от прошлогоднего дизайна с небольшим изгибом. Их углы также были обновлены, чтобы соответствовать базовой модели.

На задней панели Pro и Pro Max дополнительный «Волшебный задний экран» (Magic Back Screen) интегрирован в блок камер. Два из объективов слегка выступают, в то время как третий расположен вровень с задней панелью. Xiaomi сообщает, что этот дополнительный дисплей может использоваться для уведомлений, предварительного просмотра селфи, отображения часов и многого другого.

Изображения также указывают на продолжающееся сотрудничество Xiaomi с Leica.