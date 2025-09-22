Вирус из Steam украл у пользователя миллионы рублей, которые он откладывал на лечение рака

Игрок, собиравший средства на лечение агрессивной формы рака, стал жертвой мошеннической схемы в Steam, потеряв $32 000 (примерно 2,7 млн руб. по курсу на 22 сентября 2025 года, – «Газета.Ru»), предназначенных для жизненно важной терапии. Вредоносный проект под названием BlockBlasters, верифицированный платформой Valve, оказался замаскированным криптодрейнером, опустошившим цифровой кошелек пострадавшего. Об этом сообщает издание BleepingComputer (BC).

© Газета.Ru

Платформер BlockBlasters, разработанный студией Genesis Interactive, продавался в Steam с 30 июля по 21 сентября. Изначально безопасный, он был модифицирован 30 августа, когда разработчики внедрили в него вредоносное программное обеспечение для хищения криптовалюты.

Пострадавшим оказался стример RastalandTV, который вел прямую трансляцию, собирая пожертвования на лечение саркомы четвертой стадии. Именно во время стрима вредоносная программа активировалась, опустошив его криптокошелек.

Масштабы аферы оказались значительно шире. По данным криптоаналитика ZachXBT, мошенники похитили в общей сложности $150 000 (примерно 12,5 млн руб.) у 261 пользователя Steam. Независимые исследователи информационной безопасности из VXUnderground, также расследовавшая инцидент, называет еще большее число пострадавших — 478 человек, и опубликовала список скомпрометированных аккаунтов, настоятельно рекомендуя их владельцам немедленно сменить пароли.

По данным источников, злоумышленники действовали целенаправленно, вычисляя потенциальных жертв с крупными криптоактивами в социальной сети X (Twitter) и рассылая им персональные приглашения опробовать игру.

На момент публикации новости Valve удалила вредоносную игру из Steam. Однако запрос издания BleepingComputer о комментарии ситуации остался без ответа.

В ответ на трагедию криптосообщество не осталось в стороне. Известный криптоблогер Алекс Беккер заявил, что перевел стримеру RastalandTV 32 500 долларов на защищенный кошелек. RastalandTV подтвердил получение средств, выразив искреннюю благодарность Беккеру и всем, кто оказал поддержку.